Scherma Paralimpica: la Pasquino in gara a Washington Da sabato a martedì gli azzurri saranno protagonisti sulle pedane americane.

Da sabato 14 a martedì 17 gennaio gli azzurri della scherma paralimpica saranno protagonisti della tappa di Coppa del Mondo che andrà in scena a Washington negli Stati Uniti d’America.

Appuntamento importante per la truppa guidata da Dino Meglio di cui fa parte anche la sannita Rossana Pasquino, attesissima dopo gli splendidi risultati del 2022. Tredici nel complesso gli azzurri impegnati, oltre alla beneventana ci saranno Matteo Betti, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Veronica Martini, Michele Massa, Ionela Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci e Loredana Trigilia. La squadra sarà seguita dallo staff tecnico che, oltre a Dino Meglio, conterà sulla presenza dei Responsabili d’arma Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto. Con loro il medico Gianvito Rapisarda, il fisioterapista Christian Lorenzini. Gli arbitri italiani saranno Pasqualino Romano ed Alessia Tognolli.

Questo il programma completo: la prima giornata di gare vedrà in pedana gli atleti del Fioretto Femminile A (Loredana Trigilia e Ionela Andreea Mogos), la Sciabola Maschile B (Gianmarco Paolucci), il Fioretto Femminile B (Alessia Biagini) e la Sciabola Maschile A (Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi). Nella seconda si partirà con la Spada Maschile A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini), Sciabola Femminile B (Rossana Pasquino), Spada Maschile B (Michele Massa e Gianmarco Paolucci) e la Sciabola Femminile A (Sofia Brunati, Veronica Martini, Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia). Il 16 terzo ed ultimo giorno per le prove individuali: in pedana il Fioretto Maschile A (Matteo Betti ed Emanuele Lambertini), la Spada Femminile B (Alessia Biagini e Rossana Pasquino), il Fioretto Maschile B (Marco Cima e Michele Massa) e la Spada Femminile A (Sofia Brunati e Veronica Martini). Nella domenica competizioni a squadre di Fioretto Maschile, Spada Femminile e Sciabola Mista.

Ricordiamo che è iniziata la caccia ad un posto alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e per questo bisognerà fare bene durante questa stagione che poi culminerà col grande appuntamento iridato. I Mondiali, infatti, si svolgeranno in Italia e precisamente a Terni dal 2 all’8 ottobre.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – Washington (USA), 14-17 gennaio 2023

Programma:

Sabato 14:

ore 15 (orario italiano): Fioretto Femminile cat. A (Loredana Trigilia e Ionela Andreea Mogos)

ore 15 (orario italiano): Sciabola Maschile cat. B (Gianmarco Paolucci)

ore 19 (orario italiano): Fioretto Femminile cat. B (Alessia Biagini)

ore 15 (orario italiano): Sciabola Maschile cat. A (Matteo Dei Rossi ed Edoardo Giordan)

Domenica 15:

ore 15 (orario italiano): Spada Maschile cat. A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini)

ore 15 (orario italiano): Sciabola Femminile cat. B (Rossana Pasquino)

ore 19 (orario italiano): Spada Maschile cat. B (Michele Massa e Gianmarco Paolucci)

ore 19 (orario italiano): Sciabola Femminile cat. A (Sofia Brunati, Veronica Martini, Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia).

Lunedì 16:

ore 15 (orario italiano): Fioretto Maschile cat. A (Matteo Betti ed Emanuele Lambertini)

ore 15 (orario italiano): Spada Femminile cat. B (Alessia Biagini e Rossana Pasquino)

ore 19 (orario italiano): Fioretto Maschile cat. B (Marco Cima e Michele Massa)

ore 19 (orario italiano): Spada Femminile cat. A (Sofia Brunati e Veronica Martini)

Martedì 17:

ore 15 (orario italiano): Fioretto Maschile a squadre

ore 15 (orario italiano): Spada Femminile a squadre

ore 20 (orario italiano): Sciabola Open a squadre