GG Team Wear Benevento 5, a Reggio Calabria la prima del 2023 Nitti: "Durante questa lunga pausa abbiamo lavorato bene".

La lunga pausa è terminata. Dopo lo stop del torneo di A2 per le festività natalizie e il turno di riposo osservato lo scorso 7 gennaio, il GG Team Wear Benevento 5 è pronto a tornare in campo. Lo farà sabato pomeriggio alle 16:00 sul campo della Cormar Reggio Calabria, squadra ostica che segue in classifica i giallorossi e vuole accorciare le distanze.

Il match, arbitrato da Vincenzo Buzzacchino di Taranto e Marco Lupo di Palermo, coadiuvati dal cronometrista Antonino Mandaradoni di Vibo Valentia, non sarà per nulla semplice.

Nitti durante la pausa ha fatto lavorare tanto la squadra e ora si attende delle risposte. “Durante questa lunga pausa abbiamo lavorato bene, i ragazzi hanno avuto modo anche di staccare un po’ la spina per qualche giorno per poi riprendere" ha detto il tecnico. “La prima parte del campionato mi rende felice per quello che la squadra ha espresso in campo, l’impegno che hanno profuso i ragazzi. Allo stesso tempo ci lascia un po’ di rammarico perché in più di qualche partita non abbiamo raccolto tutto quello che abbiamo seminato. Non sempre la prestazione ha coinciso con un risultato positivo e, soprattutto, con il bottino pieno. Questo ci dispiace e abbiamo insistito proprio su questo: essere più cinici e concreti sotto porta. La gara di domani è molto difficile – conclude il coach -, sappiamo la forza dell’avversario che si è rinforzato con due innesti di assoluto valore come Vinicius e Arcidiacone. Ma, come detto prima, faremo sempre la nostra parte anche a Reggio Calabria”.