Accademia Volley, a Roma arriva una sconfitta al quinto set Tanti rimpianti per le giallorosse che sono state battute dal Volley Group Roma.

Non inizia nel migliore dei modi il 2023 dell'Accademia Volley, superata ieri sera in trasferta dal Volley Group Roma con il punteggio di 3-2 (25-17, 23-25, 26-24, 18-25, 15-13) nella tredicesima e ultima giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie B2.

In uno scontro diretto per la salvezza, le giallorosse incappano non in una delle loro migliori giornate contro un avversario che ha sfruttato la scia positiva iniziata con la vittoria della scorsa settimana a Colleferro, bissata ieri sera. Accademia poco lucida ed incisiva in avvio di gara, dove ad avere la meglio è stato l'approccio più deciso delle padrone di casa, partite con il piede sull'acceleratore premuto in un set nettamente a favore di Roma. Piu equilibrate le successive due frazioni, con l'Accademia che è riuscita nel finale del secondo set, dopo una bella rimonta, a piazzare il colpo del pareggio (25-23) con Diago Silva. Praticamente in fotocopia la terza frazione, in bilico fino al 19-19 quando Roma piazza l'allungo che sembra decisivo fino al 24-20. L'Accademia riesce ad annullare ben quattro palle set, ma la rimonta si ferma proprio sul più bello e cede 26-24. Senza storia il quarto set, dove finalmente si rivede l'Accademia dei giorni migliori, mentre Roma sembra tirare il fiato in vista del tie break. La gestione della gara premia proprio le padrone di casa che, di misura, riescono a portare a casa la vittoria e due punti molto importanti per la loro classifica.

L'Accademia spreca quindi l'opportunità di fare un bel balzo in avanti in classifica e torna a casa con un solo punto che, comunque, le permette di uscire dalla zona rossa della classifica. Diventa a questo punto fondamentale il recupero della partita con il Volleyrò, a Benevento il 27 gennaio, per poter allungare il vantaggio sulla quartultima posizione approfittando del doppio turno di riposo che osserveranno tutte le squadre. Il campionato infatti tornerà con l'inizio del girone di ritorno il 4 febbraio, mentre l'Accademia avrà adesso circa due settimane per preparare al meglio lo scontro diretto con il Volleyrò per tornare alla vittoria.