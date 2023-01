Pallamano Benevento, Sangiuolo: "Ci attende un periodo duro" Il tecnico giallorosso analizza il momento dopo la vittoria sul Flavioni Civitavecchia.

Ancora una vittoria per la Pallamano Benevento che batte il Flavioni Civitavecchia (37-22) e prosegue la sua marcia verso i piani alti della classifica. Prestazione più che convincente dei ragazzi di mister Sangiuolo, che hanno chiuso la pratica già nel primo tempo stabilendo un netto divario con i laziali. Tra le note liete il ritorno in campo del terzino Antonio De Luca, reduce da un lungo periodo di stop causato dall'infortunio al ginocchio. Per lui circa trenta minuti con ottime indicazioni sia in fase difensiva che offensiva.

"E' stata una prestazione molto positiva, sono felice di quanto dimostrato in campo da tutti - ha commentato Sangiuolo -. Mi preoccupava un po' il rientro dalla sosta ma i ragazzi hanno risposto alla grande dimostrando di essere un gruppo unito e compatto sia dentro che fuori dal campo. Sono felice per il ritorno di Antonio De Luca, è un ragazzo che è stato perseguitato dalla sfortuna nei mesi scorsi e che merita grandi soddisfazioni".

Il futuro immediato dirà qualcosa in più sulla squadra sannita: "Ci attende un periodo duro, ricco di trasferte. Se siamo al completo e riusciamo a stare sul pezzo non abbiamo ragione di temere nessuno. Sono felice anche dell'apporto di chi, con meno esperienza, sta accumulando minutaggio dando un notevole contributo alla nostra causa sempre con l'atteggiamento giusto. Le cose da migliorare ci sono sempre, ma di sicuro questa vittoria infonde tanta fiducia e tiene alto il morale della squadra". Il prossimo impegno per i giallorossi è in calendario sabato 28 gennaio alle 18.30 in trasferta contro il New Capua.