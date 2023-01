CT San Giorgio del Sannio, per puntare alla B1 ecco una talentuosa francese Jade Bornay, classe 2002, giocherà con il circolo del presidente Pepe che punta alla promozione.

In vista del primo campionato di serie B2 femminile della sua storia, il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio ha deciso di alzare l’asticella delle proprie ambizioni. Il sodalizio guidato dal presidente Michele Pepe ha piazzato un grande colpo di mercato assicurandosi la possibilità di schierare la francese Jade Bornay, classe 2002, classifica italiana 2.1, numero 38 di Francia e 870 del mondo.

Giocatrice che vanta una carriera juniores dove è stata numero 100 al mondo under 18 e ha partecipato al Roland Garros di categoria raggiungendo a soli 15 anni i quarti di finale. La Bornay ha fatto uno scalpo importante come la Rybakina, vincitrice del torneo di Wimbledon nello scorso mese di luglio e alle semifinali agli Australian Open in corso a Melbourne. Da segnalare anche il successo su un’altra vincitrice di Slam come Emma Raducanu, trionfatrice agli US Open 2021. La scalata della francesina si è arrestata nell’ultimo anno da juniores, nel 2019, per via di un infortunio che l’ha costretta a saltare l’intera stagione. Ha giocato tornei in tutto il mondo e i migliori risultati a livello Pro in singolo sono le semifinali raggiunte in Francia e a Cancun (Messico).

Da lei il circolo si attente un contributo importante per coronare il sogno della promozione in serie B1 completando una squadra già competitiva con Ylenia Zocco e Sara Milanese.