Accademia Volley, al Rampone sfida salvezza con il Volleyrò Casal de Pazzi Appuntamento sabato alle 21:45.

Prima gara casalinga del 2023 per l’Accademia che affronterà domani sera alla Palestra Rampone di Benevento il Volleyrò Casal de Pazzi (RM), gara valevole come recupero della dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie B2.

Per le giallorosse, reduci dal ko al tie break di quindici giorni fa con la Volley Group Roma, si tratta di una gara di grande importanza, uno scontro diretto tra due formazioni in piena lotta per la salvezza. Le beneventane sono appaiate al quartultimo posto con la Volleyfriends Roma, ma rispetto alle capitoline hanno una gara in meno, mentre Volleyrò è penultima, staccata di sei lunghezze. L’Accademia deve necessariamente centrare la vittoria: i tre punti le consentirebbero infatti di staccare, seppur di tre lunghezze, la quartultima piazza e di agganciare a quota 17 punti la Polisportiva Talete, chiudendo di fatto il girone di andata in linea con la quota salvezza. Le giallorosse si affidano al fattore Rampone: sul proprio campo, infatti, la squadra ha espresso le sue migliori prestazioni, puntando sulla voglia di riscatto maturata in queste settimane per tornare alla vittoria dopo circa un mese dall’ultimo successo. Insolito l’orario di gioco, fissato alle ore 21.45.