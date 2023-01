Pallamano Benevento vittoriosa a Capua Netto successo dei giallorossi che si apprestano ad osservare un turno di riposo.

E’ arrivata la sesta vittoria nel torneo di serie B per la Pallamano Benevento. I giallorossi si sono imposti in trasferta battendo 35-18 il New Capua. Vittoria netta per gli uomini di coach Andrea Sangiuolo che, dome spesso accade nel corso delle partite dove la squadra è in controllo, ha dato spazio anche ai giovanissimi che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe e fare esperienza.

"Siamo stati bravi a prevenire infortuni e a non farci condizionare dalle difficoltà dovute al campo, che presentava un fondo molto scivoloso” ha spiegato il tecnico sannita. "Avevamo di fronte una squadra molto giovane, composta prevalentemente da under 16, ora dobbiamo guardare oltre e sfruttare l'ennesima sosta".

Ora i giallorossi sono attesi da un turno di riposo prima di partite molto importanti. "Giocheremo due volte in casa contro Lanzara e Polisportiva Gaeta, due compagini attrezzate per questo campionato. Sarà fondamentale allenarsi con intensità e applicazione perché non dovremo lasciare nulla al caso. Mi aspetto molto dall'intero gruppo".

La classifica vede sempre al comando la Pallamano Benevento e la Polisportiva Gaeta, vittoriosa in questo turno sul Flavioni Civitavecchia. I laziali hanno giocato una gara in meno rispetto ai sanniti e sono dunque virtualmente primi. Il duo di testa è seguito dal Lanzara (10) e dal Gaeta Sporting Club (9).

Weekend positivo anche per l'under 17 che si è imposta 30-18 sul campo dell'Handroma. Giallorossini ora terzi nel proprio raggruppamento con 4 punti, alle spalle di Cassa Rurale Pontinia (7) e Fondi (6).