Volley, B2: l'Accademia fa visita alla Pallavolo Pozzuoli

Ritorno in campo per l’Accademia Volley. Le giallorosse saranno di scena questo pomeriggio in trasferta con la Pallavolo Pozzuoli, prima gara del girone di ritorno. Dopo le ultime due sconfitte consecutive, l'Accademia ha bisogno di riscatto e di punti per rilanciarsi in classifica e migliorare la propria posizione in zona salvezza. L'avversario tuttavia non è dei più agevoli, visto che Pozzuoli, quinto in campionato, fa del fattore campo uno dei principali punti di forza, oltre a poter contare su un roster di primo livello.

Dopo un girone di andata sicuramente poco brillante e discontinuo, occorre ritrovare fin da subito quella identità e quel rendimento che la squadra era riuscita a mettere in campo nella fase centrale della prima parte della stagione e che aveva portato ad una striscia di risultati importanti. Centrare un risultato positivo sarebbe importante sia per la classifica che accrescere la convinzione in vista del girone di ritorno.

Si gioca alla Palestra dell'Istituto IPSOAE Petronio di Pozzuoli con inizio fissato alle 18.00.