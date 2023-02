GG Team Wear Benevento 5, al Palatedeschi arriva il Bulldog Capurso Fischio d'inizio alle 18:00 per un match fondamentale in ottica play off.

Il fischio d’inizio è fissato per le 18:00 di questo pomeriggio. Il GG Team Wear Benevento 5 è pronto ad ospitare il Bulldog Capurso in un match fondamentale. In ballo c’è la corsa ai play off con i baresi reduci da un filotto importante di risultati utili. La gara sarà diretta da Antonio Dan Campanella di Venosa e Gregorio Sommese diLecco coadiuvati dal cronometrista Elio Simone di Napoli.

Alla vigilia ha parlato attraverso i canali societari uno dei grandi protagonisti di questo ultimo periodo, il colombiano Toro. "In settimana abbiamo lavorato molto bene per fare una grande partita domani. Speriamo di portare a casa i tre punti con un'ottima prestazione: sappiamo che il Capurso è una squadra forte e in fiducia, cercheremo di dare continuità ai nostri risultati". Il colombiano può essere soddisfatto del suo impatto in maglia giallorossa alla prima esperienza nel bel paese. "Sto facendo bene, sono felice di dare il mio contribuito al collettivo a raggiungere i nostri obiettivi".