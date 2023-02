Basket, Promozione: la Meomartini riparte con una vittoria Successo interno contro il Sorriso Azzurro Sant'Antimo col punteggio di 77-50.

Il girone di ritorno del campionato di promozione è iniziato nel migliore dei modi per il G. S. Meomartini. Sabato 4 febbraio la formazione del presidente Stefano Capitanio ha sconfitto in casa il Sorriso Azzurro Sant'Antimo col punteggio di 77-50.

Per questa partita coach Massimo Tipaldi non aveva a disposizione Vincenzo Musto, ancora infortunato, ma recuperava Alessandro Del Sordo. A metà gara la Meomartini aveva già raggiunto i 20 punti di vantaggio (42-22) e tutti i 12 atleti a referto avevano già fatto il loro ingresso in campo.

Dopo l'intervallo l'andamento del match non cambiava fino alla vittoria finale dei padroni di casa. Nella Meomartini doppia cifra per Italo Campanelli (22 punti), Mario Iannella (14) e Giuseppe Donatiello (12).



Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini: Campanelli I. 22, Campanelli G. 9, Cotugno 2, De Lorenzo 4, Del Sordo, Donatiello 12, Fuiano 1, Iannella 14, Laudando 9, Maddaloni 2, Manganiello 2, Sorda, Coach Tipaldi