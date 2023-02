La classe non ha età, la Boscarelli torna in pedana e mette tutti in riga La campionessa sannita ha vinto la prova Seconda Prova Regionale degli Assoluti di Spada a Napoli.

Francesca Boscarelli non finisce mai di stupire. La campionessa mondiale ed europea di spada, tecnico dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, è tornata in pedana e ha conquistato la medaglia d’oro nella Seconda Prova Regionale Assoluti di spada svoltasi ieri a Napoli.

La portacolori dell’Esercito ha dimostrato ancora una volta di poter dire la sua in pedana e dopo aver messo da parte la spada per seguire i suoi atleti dell’Accademia e gli schermidori della nazionale italiana under 20, ha deciso di ritornare a gareggiare e i risultati sono stati come sempre eccellenti. Il percorso della Boscarelli è stato netto e senza sbavature. Dopo aver conquistato l’accesso alle semifinali superando per 15-9 la partenopea Fiorenza Vitelli, in semifinale la schermitrice beneventana ha avuto la meglio sull’atleta del Posillipo Napoli per 15-12. In finale la spadista sannita con decisione e caparbietà ha vinto per 15-8 contro l’atleta del Posillipo Napoli Giovannella Somma. Questa meravigliosa vittoria di Francesca Boscarelli è la chiara dimostrazione che nello sport come nella vita non bisogna mai fermarsi e continuare a dare esempi alle nuove generazioni. Nella stessa gara da sottolineare le buone prestazioni delle spadiste dell’Accademia Olimpica Cecilia Majello, Asia Gueli e Ginevra Fiaschi. In campo maschile ottime performance da parte di Eugenio Bonetti, Matteo Giardiello, Federico Saviano e Carmine Granito. A guidare gli atleti dell’Accademia è stato il Maestro e responsabile tecnico del club sannita Dino Meglio che ha notato nuovi e importanti progressi da parte dei propri schermidori.