Volley, B1: l'Olimpia San Salvatore Telesino torna al successo Dopo un lungo digiuno le ragazze di coach Eliseo si sono regalate un netto successo per 3-0.

Finalmente. Eh sì, era passato tanto ormai dall’ultimo sorriso in casa Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Le ragazze di Eliseo nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie B1 di pallavolo femminile sciorinano una prestazione sopra le righe contro una temibile Zero5 Castellana Grotte in una gara che aveva il sapore di una finale. Soprattutto per i punti pesantissimi in palio. Infatti, il lungo digiuno delle telesine aveva complicato un po’ la classifica che ora torna ad essere quantomeno più serena e l’obiettivo salvezza sempre più a portata di mano.

Passo indietro per le pugliesi, invece, che non sono riuscite ad esprimere il loro gioco. Chiaro il punteggio: 3 a 0 per l’Olimpia (25-18, 25-12, 25-18, i parziali). Vittoria che fa piacere all’Olimpia ma inguaia le pugliesi.

Le scelte - Eliseo schiera il solito sestetto con Raquel Ascensao Silva opposta, Bacciottini in cabina di regia, Vanni e Marlene Ascensao Silva al centro e poi Milano e Russo a schiacciare e Luraghi libero. A disposizione: Picariello, Fuoco, Romano, Borrelli. Out Maresca.

Coach Ciliberti manda in campo Bazzani opposta, Fabbo al palleggio, Avellini e Belotti centrali, Kohler e Soleti a schiacciare e Recchia libero. Spazio anche per Gulino e Penna mentre solo panca per Alessandra Recchia e Fino.

La gara -Pronti via e l’Olimpia fa vedere subito che oggi non c’è spazio né per gli errori né per i cali di concentrazione. Le pugliesi partono invece malissimo e il tabellone fa subito registrare 5-1 per le padrone di casa. Castellana ha un sussulto con Bazzani, vera trascinatrice, e riesce a ribaltare il risultato (9-12). Ma c’è il ritorno dell’Olimpia che con Russo riesce a rimettere in carreggiata la gara (15-12) e a mandare in crisi la fase difensiva delle ospiti. Ogni speranza della Zero5 quindi si spenge e le ragazze di Eliseo prendono il sopravvento vincendo il set agevolmente 25-18.

Nel secondo parziale la Zero5 prova ad approcciare meglio ma dopo il 2 a 4 iniziale più nulla. Il 25-12 finale, la dice lunga sull’andamento della gara è il tabellone dice Olimpia 2 - Castellana 0. Nel terzo set prime fasi abbastanza equilibrate. L’Olimpia va avanti ma viene poi ripresa dalla Zero5 sul 13-13). Scampato il pericolo però le padrone di casa mettono la freccia e non concludono agevolmente la gara 25-18 e partita chiusa. Ora testa e gambe alla prossima, dove l’Olimpia affronterà la rivelazione del torneo, lo United Volley Pomezia, in una gara ad alto quoziente di difficoltà.