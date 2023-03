Youth League: due vittorie e una sconfitta per la Pallamano Benevento Successi netti contro Chiaravalle e Pontinia, poi il ko con il Carpi.

Si chiude con due vittorie e una sconfitta il concentramento di Youth League Under 20 di Conversano per la Pallamano Benevento. I giallorossini si giocheranno le loro chance di qualificazione alle finali nazionali nell’ultimo appuntamento in programma a Pontinia ad inizio aprile, in cui bisognerà ottenere tre successi contro Monteprandone, Secchia Rubiera e Camerano per provare a staccare il pass per le Final Eight di Chieti.

In Puglia la delegazione guidata dai tecnici Andrea Sangiuolo e Mattia Marro ha superato il Pontinia 47-21 e Chiaravalle 46-27 ma è andata ko 33-21 contro il Carpi nell’ultimo appuntamento. La classifica vede i sanniti al sesto posto con 8 punti, due in meno rispetto ad Aretusa e Monteprandone (che ha giocato una partita in più), entrambe al quarto posto. Per questa ragione sarà fondamentale l’ultimo concentramento, come sottolinea Andrea Sangiuolo: “Ci attende un mese intenso di allenamenti e partite sia per le giovanili che per il campionato di serie B. Questo tour de force metterà sicuramente i ragazzi davanti a tante difficoltà che li aiuteranno a crescere”.

L’allenatore è soddisfatto di quanto visto nel weekend: “Al di là di ciò che può rappresentare la classifica, è sempre molto stimolante confrontarsi con altre realtà giovanili per testare il livello del gruppo. Sono felice di tutte le prestazioni messe in campo, anche di quanto i ragazzi hanno fatto vedere contro il Carpi. Sapevamo di avere davanti un avversario molto forte, forse avremmo meritato di perdere con un margine diverso, ma nel finale abbiamo mollato la presa troppo facilmente. Questo forse è l’unico appunto che mi sento di fare. Ora è il momento di compattarsi per indirizzare la stagione sui binari giusti. Il calendario è fittissimo e serve l’apporto di tutti. Mi aspetto il massimo da ognuno dei nostri atleti”.

Prossimo impegno in calendario, per il torneo di serie B, la trasferta con il Gaeta Sporting Club di sabato 11 marzo (ore 20).