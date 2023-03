CT San Giorgio del Sannio, Milanese: "Sogno di giocare gli US Open" La ragazza irpina è entrata nella classifica WTA e alza l'asticella delle sue ambizioni.

Supertennis, televisione della Federazione Italiana Tennis e Padel, è sbarcata a San Giorgio del Sannio per parlare di una delle tenniste campane in rampa di lancio. Si tratta di Sara Milanese, recentemente entrata nella classifica WTA, che lavora con lo staff tecnico del CT San Giorgio del Sannio da ormai quattro anni. La visita della tv federale è stata una bella soddisfazione per tutto il circolo ma in particolare per la tennista irpina, seconda campana presente in classifica dopo Nuria Brancaccio.

La Milanese sta per concludere il suo percorso al liceo linguistico e parla quattro lingue, tra cui lo spagnolo come l’iberica Paula Badosa (ex numero 2 del ranking), la sua tennista preferita.

Sono tanti i sogni della ragazza di Rocca San Felice. “Ho conquistato i primi tre punti WTA –ha spiegato alla tv federale-, ora sono in classifica e spero di fare nuovi risultati di prestigio per prendere altri. Dedico tutto questo alla mia famiglia che mi ha sempre supportata, ai tecnici e al Circolo dove sono arrivata da bambina. Sogno di giocare gli US Open come ha fatto Flavia Pennetta -la pugliese vinse nel 2015 una storica edizione con finale tutta tricolore contro Roberta Vinci- e fare la sua stessa carriera”. Ambizioni importanti, sogni da cullare con l’aiuto di chi da anni ne segue i progressi come lo staff tecnico guidato dal Maestro Antonio Pepe.

“A breve –continua la Milanese- giocherò ancora tornei internazionali e spero di poter visitare presto New York e Parigi per partecipare agli US Open e al Roland Garros”. Sogni socchiusi in un cassetto che la diciottenne di Rocca San Felice non vede l’ora di aprire.