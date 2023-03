Volley, B2: l'Accademia fa festa al Rampone con Talete Nella sfida salvezza le giallorosse hanno sfoderato una grandissima prestazione.

Ancora una vittoria casalinga per l'Accademia Volley che ieri sera ha superato alla Palestra Rampone la Polisportiva Talete (RM) con il punteggio di 3-1 (25-22, 25-17, 25-27, 25-15) nella diciannovesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

In una gara praticamente decisiva per la salvezza, le giallorosse sfoderano una prestazione maiuscola centrando il risultato pieno in maniera limpida e meritata. Il finale sarebbe potuto essere anche più rotondo se, nel finale di terzo set, quando era avanti 22-19, la squadra non avesse avuto quel piccolo calo di concentrazione che le ha impedito di chiudere subito la partita. L'appuntamento con la vittoria, tuttavia, è stato solo rimandato perchè nella successiva frazione l'Accademia è tornata a dominare legittimando il risultato.

La gara era iniziata benissimo per le padrone di casa, subito avanti in avvio, e decisamente male per Talete che nel primo set colleziona una marea di errori (ben 11), nonostante l'ottima frazione disputata da Verde. L'Accademia, seppur non brillante, riesce a gestire il risultato con un finale molto attento, portandosi sull'1-0. Continui capovolgimenti di fronte nel secondo set, con le formazioni che piazzano e subiscono break e controbreak fino al 13-12 Talete. A quel punto a mettere il turbo è la formazione di casa che, grazie all'ennesima accelerata (7-2), trova l'allungo decisivo, portandosi sul doppio vantaggio.

Le padrone di casa sembrano poter gestire la situazione anche nel terzo set, maturando cinque punti di vantaggio sul 15-10. La gara sembra indirizzata verso un finale tranquillo ed invece Talete trova una veemente e sorprendente reazione, trascinata da Chiodo, subentrata nel secondo set, e soprattutto De Luca. La centrale capitolina si esalta sotto rete mettendo a segno ben 8 palloni nella frazione e permettendo alla sua squadra dapprima di recuperare sul 23-23, di annullare poi match point Accademia nell'azione successiva e di chiudere infine il set sul 27-25. Le padrone di casa, che avevano assaporato la vittoria, si ricompattano immediatamente, incassando il colpo ma reagendo da grande squadra. E' una sinfonia tutta giallorossa quella che porta al 25-15 finale, con Diago Silva, De Cristofaro e Dell'Ermo sugli scudi e che finalizzano l'ottimo lavoro di tutta la fase difensiva.

L'Accademia, alla terza vittoria casalinga consecutiva, torna a conquistare tre punti che pesano come un macigno nella sua lotta salvezza e aggancia in classifica proprio Talete a 21 punti. Grazie anche ai risultati delle dirette concorrenti ed in attesa della gara di oggi tra la Volley Group Roma e la Volare Benevento, le giallorosse allungano il margine sulla zona retrocessione, ora distante cinque lunghezze. Una bella boccata d'ossigeno prima delle prossime due gare, entrambe in trasferta dove la squadra stenta ancora ad esprimersi rispetto invece alle gare casalinghe che hanno fruttato gran parte dei punti in classifica.

Da segnalare per le giallorosse l'esordio assoluto nel campionato italiano di Kateryna Kaplenko, giovanissima palleggiatrice ucraina che l'Accademia ospita con tutta la sua famiglia ormai già da qualche mese dopo lo scoppio del conflitto armato nel suo paese d'origine e tuttora in atto. Ancora una volta lo sport regala una bella storia di concreta solidarietà e altruismo.

Tabellino

Accademia Volley: Diago Silva 20, Tufo (L2) ne, Martino 1, De Santis ne, Angilletta 3, Ricciardi 7, De Cristofaro (K) 12, Cona (L1), Kostina ne, Dell'Ermo 14, Kaplenko, De Napoli, Varricchio 3. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Polisportiva Talete (RM): D'Annibale 8, De Luca Bossa 14, Ridi 4, Valente F. (K) 5, Schiappa, Gigli 2, Bertozzi, Polidoro (L1), Verde 16, Marelli 1, Chiodo 7, Valente A. (L2) ne. All. E. Salvi.

Parziali: 25-22, 25-17, 15-27, 25-15.