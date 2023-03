La Intec Service SG Volley espugna Pastena e blinda il primo posto in classifica Sabato 18 sfida interna contro l’Arzano Volley.

A tre giornate dalla fine della regular season, le diavole rosse sangiorgesi, espugnano la Palestra Comunale di Pastena ed ottengono la quindicesima vittoria consecutiva in altrettante gare disputate. Un successo importante perché, a tre giornate dalla fine e con un margine di sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica, permette alle bianco rosse sannite di blindare il primo posto e guardare con più tranquillità a questo finale di stagione, prima di concentrarsi sulla lotteria dei play off.

Come preventivato, la trasferta in terra salernitana, complice anche le non perfette condizioni fisiche di alcune ragazze, non è stata una passeggiata. Le volenterose atlete salernitane hanno tenuto bene il campo creando qualche grattacapo alla capolista, ma nei momenti cruciali del match l’esperienza e il maggior tasso tecnico hanno fatto la differenza ed hanno permesso alla Intec Service SG Volley di chiudere la gara.

Ora le ragazze di coach Franzese saranno attese da tre incontri molto impegnativi, ad iniziare da sabato prossimo, quando al Palasport di San Giorgio del Sannio sarà di scene l’Arzano Volley, l’unica compagine che è riuscita a rosicchiare un punto alle diavole rosse. Ci vorrà sicuramente una prestazione maiscula per le atlete locali per avere la meglio su un avversario che ha dimostrato nella gara di andta di avere delle grosse potenzialità.

Appuntamento quindi a sabato prossimo, 18 marzo alle ore 18.00, al Palasport di San Giorgio del Sannio per un match che promette spettacolo.