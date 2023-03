Club Ginnastico Benevento, a Pomigliano d'Arco medaglie e prestazioni importanti Nel Campionato Regionale la società sannita ha confermato gli ottimi risultati del passato.

Domenica scorsa al Palasport di Pomigliano D’arco è andato in scena il Campionato Regionale di Ginnastica Aerobica Silver e Gold della Federazione Ginnastica d’Italia. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Fitness Trybe, ha convolto oltre un centinaio di ginnasti delle categorie allievi, junior A, junior B e Senior, provenienti da tutta la Campania. Una intensa giornata di gara che ha visto gareggiare gli atleti del settore Silver d’Eccellenza e Gold Gli atleti del Club Ginnastico Benevento, diretto da Cristiana D’Anna, hanno partecipato alla competizione ben figurando in tutte le specialità di gara.

Sono state numerose le prestazioni che hanno conquistato posizioni in zona medaglia e l’obiettivo qualificazione è stato raggiunto da tutti i ginnasti che affronteranno il prossimo 14,15 e 16 Aprile sempre a Pomigliano d’Arco, la fase Interregionale dei rispettivi campionati. Per il settore Gold i ginnasti di punta della società sannita hanno affrontato la gara con determinazione difendendosi adeguatamente dalla concorrenza presente, grazie all’esperienza agonistica maturata negli anni. Medaglia D’argento per Chiara Maria Salerno nell’individuale

femminile con punteggio 17,450 che ha presentato la nuova coreografia di gara per l’ingresso nella categoria senior. Secondo gradino del podio anche per Alessandro Aiello nell’individuale maschile Senior con punteggio 18.100. I due atleti hanno gareggiato anche nella categoria coppia mista Senior, confermandosi vicecampioni regionali con punteggio 18,200.

Obiettivo Interregionale centrato anche dall’atleta Alessia Morelli, anche lei al debutto nella categoria individuale femminile Senior che ha conquistato il quarto posto con il punteggio di 17,250. Per il campionato Silver Eccellenze, nella categoria Individuale femminile Senior, con punti 16,450 Medaglia d’argento per Antonella Ciullo, che nonostante il parimerito con la prima classificata si è dovuta accontentare del secondo gradino del podio a causa di una valutazione leggermente più bassa nell’esecuzione della sua routine. Nella stessa categoria, medaglia di bronzo per Chiara Macchiarolo, che ha eseguito una elegante performance ottenendo il punteggio di 16,250. Zona medaglia anche per Amanda Reneè Pisco che ha conquistato il terzo posto nell’individuale femminile Junior A grazie ad un’ottima prestazione di gara (16,350 p.ti).

Secondo gradino del podio anche per il Trio Senior composto da Francesca Di Domenico, Carolina Ferraro e Camilla Siciliano. Nella categoria individuale femminile Junior B, Sara Tomaselli per pochi decimi ha concluso al quarto posto con punteggio 15,900 pari merito con la terza ma purtroppo con una esecuzione più bassa che l’ha lasciata fuori dal podio. Nella categoria individuale Femminile Junior A, conquista la qualificazione anche Giulia Mazzone, alla sua prima esperienza di gara. Il bilancio della gara è dunque più che positivo per i tecnici della sezione aerobica della società (Angela Calicchio e Martina Iammarino) già proiettati nella preparazione della prossima tappa del campionato.