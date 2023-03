Scherma Paralimpica, CDM: a Pisa torna in pedana la Pasquino Oltre alla veterana saliranno in pedana anche Luisi Fioretti e Salvatore De Falco

Da giovedì a domenica torna l’appuntamento col la Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica. Le gare andranno in scena a Pisa, una delle tappe classiche della più importante competizione dedicata agli atleti paralimpici in preparazione a Mondiali e Olimpiadi.

A guidare la squadra azzurra, come sempre, ci sarà il Coordinatore della Nazionale Dino Meglio che non sarà l’unico rappresentante dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Antonio Furno. Salirà in pedana la campionessa Rossana Pasquino, che andrà a caccia di medaglie e di punti importanti in vista della qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Oltre alla veterana spazio anche agli spadisti Luigi Fioretti e Salvatore De Falco.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – Pisa, 16-19 marzo 2023

Giovedì 16 marzo

Fioretto maschile cat. A – inizio ore 9:00 (finale ore 15:00)

Spada femminile cat. B – inizio ore 9:00 (finale ore 15:30)

Fioretto maschile cat. B – inizio ore 13:00 (finale ore 18:00)

Spada femminile cat. A – inizio ore 13:00 (finale ore 18:30)

Venerdì 17 marzo

Fioretto femminile cat. A – inizio ore 9:00 (finale ore 14:20)

Sciabola maschile cat. B – inizio ore 9:00 (finale ore 14:50)

Fioretto femminile cat. B – inizio ore 12:30 (finale ore 18:10)

Sciabola maschile cat. A – inizio ore 12:30 (finale ore 18:40)

Sabato 18 marzo

Spada maschile cat. A – inizio ore 9:00 (finale ore 14:20)

Sciabola femminile cat. B – inizio ore 9:00 (finale ore 14:50)

Spada maschile cat. B – inizio ore 13:00 (finale ore 18:40)

Sciabola femminile cat. A – inizio ore 13:30 (finale ore 19:10)

Domenica 19 marzo

Spada maschile a squadre – inizio ore 9:00 (finale ore 13:30)

Sciabola femminile a squadre – inizio ore 9:00 (finale ore 15:00)

Fioretto Open a squadre – inizio ore 14:00 (finale ore 17:00)