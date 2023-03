Scherma Paralimpica, CMD: Pasquino d'argento nella prova di spada a Pisa La Professoressa è stata battuta solo in finale dalla thailandese Jana.

Sono quattro le medaglie vinte dagli azzurri nella prima giornata della Coppa del Mondo di scherma paralimpica iniziata ieri a Pisa. Una parla campano e in particolare beneventano. Rossana Pasquino, atleta che difende i colori dell’Accademia Olimpica Furno, ha vinto l’argento nella spada categoria B femminile.

Per la “Professoressa”, fatale solo l’incrocio in finale contro la numero uno del ranking internazionale, la thailandese Jana che si è imposta per 15-7. In precedenza, la Pasquino aveva affrontato, imponendosi, la canadese Lowthain con il punteggio di 15-3, la cinese Kang nei quarti di finale con il punteggio di 15-9 e, soprattutto, la giapponese Sakurai per 8-5 in semifinale. Alla sannita manca solo il colpaccio d’oro in questa stagione, mentre va segnalata la sua continuità in tutte le tappe fino ad ora disputate.