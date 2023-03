Scherma Paralimpica, CDM: Pasquino d'oro nella prova di sciabola La sannita è tornata al successo che le mancava da luglio, per lei un'altra grande impresa.

Finalmente la medaglia d’oro. Un premio meritato conquistato con tanto lavoro e determinazione. Rossana Pasquino ce l’ha fatta, ha battuto la concorrenza salendo sul gradino più alto del podio nella specialità della sciabola B. femminile a Pisa, tappa di Coppa del Mondo. Su quelle pedane c’è qualcosa di speciale. La sannita, già argento nella spada nella giornata di giovedì, è stata protagonista di una gara al limite della perfezione.

La prima vittima della Professoressa è stata l’ucraina Doloh che era avanti di quattro stoccate prima di cedere alla voglia di vittoria dell’avversaria. La Pasquino si è imposta 15-14 trovando forza e motivazioni per non fermarsi più. Nei quarti la cinese Lanzhu Ao è stata travolta con il risultato di 15-10, mentre in semifinale è arrivato il successo sulla polacca Jadwiga Pacek per 15-8.

In finale, davanti al pubblico italiano, la Pasquino non ha tremato. L’assalto contro la cinese Xiao è stato emozionante e sconsigliato a chi soffre le forti emozioni. Chi invece è rimasta lucida è stata proprio la portacolori delle Fiamme Oro e dell’Accademia Furno. Dopo aver subito la rimonta si è trovata a giocarsi tutto all’ultima stoccata che è stata perfetta, vincente e sopurattutto d’orata. Il 15-14 ha regalato all’azzurra un successo meraviglioso che la ripaga dei tanti sacrifici fatti in questi mesi. La corsa verso Parigi 2024 ormai è entrata nel vivo e il biglietto di presentazione della Pasquino è di quelli importanti. Grande gioia anche per Dino Meglio e francesca Boscarelli che hanno sempre creduto in una donna che ha tanta voglia di scrivere un pezzo di storia.

Foto: Federscherma