Accademia Furno, bella esperienza al Grand Prix Kinder Joy of Moving A Vercelli cinque spadisti sanniti accompagnati dai tecnici Meglio e Boscarelli.

Bella ed importante esperienza per i giovani spadisti dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, nella Seconda prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di spada Under 14 svoltosi lo scorso fine settimana a Vercelli. Alla gara nazionale hanno preso parte ben 1301 giovani schermidori provenienti da tutt’Italia. La competizione ha registrato il nuovo primato per numero di presenze in una manifestazione schermistica Under 14. Madrina della kermesse è stata la spadista azzurra Federica Isola, medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

A Vercelli l’Accademia Olimpica è stata rappresentata da cinque spadisti accompagnati dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio.

Nella categoria Ragazzi ottimi risultati per Antonio Di Domenico e Antonio Del Viscovo che sono entrati a far parte dei primi sedici della classifica generale. Un risultato lusinghiero per i due giovani beneventani che dopo essere stati assoluti protagonisti in campo regionale e interregionale si sono distinti anche in ambito nazionale.

Nella categoria Ragazze buona prova per Giulia Caporaso che continua a dimostrare una grande crescita e una bella personalità in pedana.

Conferme arrivano anche nella categoria Allieve con Nina De Curtis che entra a far parta delle prime trenta della classifica generale. Buona prestazione nella categoria Allievi anche per Andrea Milano.

Dunque, belle soddisfazioni per l’Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno nell’ultima tappa del Grand Prix per spadiste e spadisti Under 14 prima dei Campionati Italiani di Riccione in programma a maggio. È stata una manifestazione all’insegna dei valori della “Joy of Moving” e del motto che esprime tutto il significato di condivisione che questo circuito porta con sé: “Qualunque sia la sfida, fai vincere la gioia”.