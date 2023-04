Sannio HC, campionato fermo ma continuano gli allenamenti Izzo: "La sosta per le festività di Pasqua ci consente di smaltire l’amarezza".

Settimana di sosta per il campionato di serie B maschile con la formazione cara al Presidente Izzo che ne approfitta per preparare le prossime due gare, entrambe in trasferta al palasport di Fondi, il 16 ed il 22 aprile, dove affronterà rispettivamente prima la squadra locale e poi il Gaeta S.C. Le ultime gare interne hanno lasciato un po' di amarezza tra i giovani sanniti, più per la direzione arbitrale che per le sconfitte di misura, 30 a 29 e 24 a 23. Registrare un malcontento su questo tema non è una novità e come sempre ci si augura migliore fortuna per il prosieguo della stagione, nel rispetto dei tanti sacrifici fatti da atleti, tecnici e dirigenti. Contestualmente, proseguono gli allenamenti per i più piccoli under 13, già pronti per le prossime manifestazioni che li vedranno protagonisti, mentre l’under 15 dovrà attendere il concentramento di Salerno, previsto il 21 maggio, per le prossime gare ufficiali.

Il settore femminile, guidato dalla più esperta Lucia Ceniccola che benché giovanissima è già nelle mire di alcune società di A1, riprenderà con le gare in programma il 23 aprile nel concentramento di Cerreto Sannita. “La sosta per le festività di Pasqua ci consente di smaltire l’amarezza per quanto accaduto nelle ultime gare e ci sprona ad intensificare ulteriormente le attività -ha spiegato il presidente Jlenia Izzo-, così da farci trovare pronti per l’ultima parte della stagione. L’esperienza maturata in questa stagione, nonostante i pochi allenamenti settimanali disponibili in una struttura idonea e lontana dal capoluogo, come sempre accade in queste situazioni, darà presto i suoi frutti. Ragazzi che non si sono mai scoraggiati di fronte alle avversità con il gruppo della serie B composto da giovanissimi atleti che, dopo aver maturato la giusta esperienza in un campionato seniores, sarà sicuramente protagonista nella prossima stagione agonistica. Colgo l’occasione nell’augurare una serena Pasqua di Risurrezione e per formulare il mio personale ringraziamento a tutti coloro che ci supportano, dirigenti, tecnici, genitori, atleti ed atlete, ed in particolare, per il sostegno ricevuto, allo staff del Renoir Coffe break di Benevento”.