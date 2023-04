Intec Service SG Volley, sabato iniziano i play off promozione Camerlengo: "Proveremo a riportare la nostra San Giorgio del Sannio in una serie nazionale".

Ci siamo, è arrivato il momento più atteso dell’anno per la Intec Service SG Volley e per tutti gli appassionati di volley femminile: è scoccata l’ora dei Playoff! Il momento in cui il lavoro e le speranze di un’intera stagione dovranno dare delle risposte definitive.

La griglia definitiva delle gare playoff è stata composta in base alla classifica finale della Regular Season dei due gironi e seppur le diavole rosse sangiorgesi sono arrivate prime nel proprio, vincendo tutte le gare, avranno lo svantaggio del fattore campo nel turno iniziale playoff che vedrà le prime classificate scontrarsi per l’assegnazione di una delle due promozioni in B2.

Le atlete casertane, infatti, hanno dalla loro il miglior piazzamento in termini di classifica avulsa e questo le metterà nelle condizioni di avere una gara in più tra le mura amiche della palestra Settembrini di Gioia Sannitica.

Sicuramente un vantaggio per la Polisportiva Matese, ma le nostre ragazze hanno dimostrato di non avere timore di affrontare sfide difficili anche lontano dal Palasport di San Giorgio del Sannio. Quindi massimo rispetto per le avversarie ma consapevolezza di avere i mezzi per raggiungere qualsiasi obiettivo.

Bisognerà disputate una prestazione maiuscola per partire con il piede giusto in questo rush finale che potrebbe riportare la società sangiorgese in un campionato nazionale dopo quattordici anni di assenza.

Inizio quindi sabato 15 aprile alle pre 19.00 a Gioia Sannitica e poi il ritorno mercoledì prossimo, 26 aprile, alle ore 19.30 al Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio.

“Proveremo a riportare la nostra San Giorgio del Sannio in una serie nazionale, che rappresenterebbe per noi e per tutti i cittadini un grande motivo di orgoglio – ha sentenziato il Presidente della INTEC Service SG Volley Mauro Camerlengo. Ora inizia la parte più importante e avvincente della stagione. Dopo una regular season eccezionale, questo è il momento della verità. Il primo posto in classifica ci mette nelle condizioni di avere una doppia chance, ma salire nella prima fase sarebbe il giusto premio per quanto fatto in tutto il torneo. Affronteremo un’ottima squadra che, com’è giusto che sia, ha le nostre stesse ambizioni. Ogni gara può essere determinante e dovrà essere affrontata come una finale unica. Da questo momento in poi inizia tutto un altro campionato. A tutti gli appassionati voglio dare appuntamento a sabato prossimo, 15 aprile, alla palestra Settembrini di Gioia Sannitica alle ore 19, mentre per la nostra prima gara casalinga bisognerà aspettare a mercoledì prossimo, 26 aprile. Abbiamo bisogno di tutti per provare a centrare questo importante obiettivo".