Tennis, importante esperienza a Malta per l'irpina Ylenia Zocco La ragazza del CT San Giorgio del Sannio ha disputato due buoni tornei.

Continuano i risultati importanti per l’irpina Ylenia Zocco, classe 2008, che si allena al Circolo Tennis San Giorgio del Sannio del presidente Michele Pepe. La giovane tennista è stata protagonista della trasferta a Malta dove ha preso parte a due tornei consecutivi. Sono arrivati risultati soddisfacenti con gli ottavi di finale in singolo e i quarti in doppio anche se in condizioni complicate con match svolti dopo lunghe attese per la pioggia, con tanto vento e soprattutto con punteggio ridotto.

In singolare da segnalare la vittoria al primo turno 2-4 4-2 4-2 contro la norvegese Korseth (testa di serie numero undici), mentre al secondo turno ha battuto 6-4 6-3 l'altra azzurra Nai. La Zocco si è arresa solo al cospetto della forte ragazza ceca Mala, numero sei del seeding maltese, perdendo 6-1 al terzo set.

Nel torneo di doppio, dove è scesa in campo in coppia con l'amica Virginia Proietti, è riuscita a conquistare i quarti di finale dove è arrivato lo stop contro la coppia numero uno del tabellone.

Quella maltese è stata per Ylenia Zocco l’occasione di fare un’altra esperienza importante a livello internazionale e di lavora col maestro Francesco Barile del CT San Giorgio del Sannio, che l’ha accompagnata in questa bella avventura.