Nuoto, niente tricolori per la Pirozzi La sannita ha annunciato il suo forfait dopo tante medaglie conquistate.

Nelle liste ufficiali degli iscritti ai Campionati Italiani Primaverili di Riccione c’era anche il nome di Stefania Pirozzi. La sannita, che da qualche anno si è trasferita in pianta stabile a Trieste, invece non ci sarà.

Dopo tante partecipazioni e soprattutto molte medaglie conquistate nelle varie specialità dai 200 stile libero fino ad arrivare ai 400 misti passando per i 200 farfalla, la portacolori delle Fiamme Oro è stata costretta a dare forfait. L’annuncio è arrivato tramite i propri canali social con un post di arrivederci e in bocca al lupo per chi invece gareggerà tra le corsie di Riccione.

“No, dopo 16 anni di campionati, questa volta non ci sarò. Mi sembrerà strano?? Si! L’uragano (come mi chiamano in tanti) questa volta per cause di forza maggiore, deve ritrovare forza ed energia. In bocca al lupo a tutti gli atleti che scenderanno in acqua, giovani e veterani”.