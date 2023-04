Volley, B2: Accademia attesa dalla difficile trasferta di Torre Annunziata Contro l'Oplonti le giallorosse giocheranno sabato alle 18:00.

Impegno in trasferta per l'Accademia Volley. La squadra beneventana affronterà domani pomeriggio sul campo di Torre Annunziata (NA) il forte Oplonti, gara valevole per la ventitreesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Le giallorosse se la vedranno contro la seconda forza del torneo e, al momento, qualificata per i play off promozione. a Quattro gare dal termine della stagione regolare, le padrone di casa puntano a sfruttare il fattore casalingo per consolidare la propria posizione e allungare il ruolino positivo, inseguendo la settima vittoria nelle ultime otto gare. L'unico ko, infatti, risale alla gara con la capolista S. Lucia, tra l'altro già promossa in B1 e vero rullo compressore di questo torneo. Per l'Accademia, quindi, si tratta di una partita molto difficile, anche se nella gara di andata le giallorosse riuscirono a superare le avversarie al termine di una prova davvero maiuscola, a dimostrazione che quando le beneventane riescono ad esprimere il loro potenziale possono battagliare alla pari contro ogni avversario.

L'Accademia, in piena corsa per l'obiettivo salvezza, deve provare ugualmente a portare a casa punti che, a quattro gare dalla fine, sarebbero pesantissimi per la classifica, anche perchè le dirette concorrenti stanno dimostrando di essere in salute e pertanto decisamente ancora in gioco per la salvezza. Fischio di inizio fissato alle ore 18.00.