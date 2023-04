La Pallamano Benevento cerca il riscatto contro il Flavioni Sangiuolo: "Momento difficile, tireremo fuori l'orgoglio".

Dopo una settimana di riposo riprende la marcia della Pallamano Benevento che domenica a mezzogiorno sarà di scena a Civitavecchia contro il Flavioni, sesta forza del campionato di serie B. I giallorossi dopo il ko in trasferta contro l'Handroma hanno perso contatto con la prima posizione occupata dalla Polisportiva Gaeta. I laziali sono ora avanti di due lunghezze, dunque per coltivare ancora sogni di primato la squadra di Sangiuolo sarà costretta a vincere sempre da qui a fine stagione, scontro diretto compreso.

"Ci troviamo nel bel mezzo di un periodo nero - dice il tecnico sannita -. Anche in questa trasferta mancheranno Matteo Ievolella, Pierluigi Formato, Davide Galliano e Antonio De Luca. Neppure il nostro portiere Francesco Coviello è al meglio, speriamo di recuperarlo. In questa situazione dobbiamo stringere i denti e tirare fuori l'orgoglio. Sappiamo che sarà dura contro una squadra ricca di elementi veloci, ma come sempre non ci tireremo indietro".

Sangiuolo schiererà giocoforza tanti elementi dell'under 15: "Da qui alla fine della stagione ci darà una mano l'ala sinistra Alfredo De Luca, che insieme ad Andrea Schipani dovrà guidare i più giovani. Proveremo a dare il massimo in questo rush finale perché la classifica dice che tutto è ancora in gioco e che possiamo ambire a lottare fino alla fine per il primo posto".

L'allenatore della Pallamano Benevento ha infine mostrato vicinanza e cordoglio per la scomparsa di Marco Gianni, atleta della capolista Polisportiva Gaeta vittima di un omicidio a Sabaudia: "Una notizia terribile che ha lasciato tutti noi senza parole. In questo drammatico momento ci stringiamo alla famiglia di Marco e partecipiamo al dolore di un'intera comunità".

La classifica: Polisportiva Gaeta 22, Benevento 20, Handroma 16, Genea Lanzara 14, Gaeta Sporting Club 9, Flavioni 9, Sannio 7, Fondi 5, New Capua 0.