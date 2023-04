Intec Service SG Volley, in gara uno netto successo sulla Carbat Matese Ottimo l'approccio alla partita delle atlete sannite.

Non poteva avere un inizio migliore l’avventura della Intec Service SG Volley nei play off promozione al campionato nazionale di B2.

Al cospetto di un pubblico numero ed estremamente corretto, da entrambe le parti, le diavole rosse sangiorgesi espugnano la palestra Settembrini di Gioia Sannitica e portano a casa un successo importante in vista del prosieguo di questa finale playoff promozione. Un 3-0 che non ammette repliche e che ribalta il vantaggio del fattore campo, per il miglior piazzamento in termini di classifica avulsa, che avevano in partenza le atlete casertana.

Ottimo l’approccio alla partita delle atlete della Intec Service SG Volley che, testimonianza anche gli ampi parziali, hanno concesso veramente poco alle locali.

Ora giusto il tempo di metabolizzare questa vittoria e già da domani bisognerà concentrarsi sulla gara di ritorno che si giocherà mercoledì 19 aprile, alle ore 19.30, tra le mura amiche del Palasport di San Giorgio del Sannio.

Sicuramente la vittoria di gara 1 è da considerarsi importantissima, ma nulla è stato fatto e abbassare la guardia potrebbe essere molto rischioso.

Appuntamento quindi a mercoledì prossimo, 19 aprile, alle ore 19.30 al Palazzetto dello Sport di via Olmo Lungo per la gara di ritorno contro la CARBAT Matese, dove la formazione di coach Francesco Franzese proverà a per mettere un’ipoteca sulla promozione in B2.