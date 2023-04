Ginnastica Ritmica, la Nigrìsoli di San Giorgio del Sannio ai Nazionali Appuntamento a Montecatini Terme dal 21 al 25 aprile.

“Trepidazione ed agitazione sono le emozioni che prevalgono. Siamo la prima squadra sannita ad affrontare il "traguardo" delle nazionali.“ Dopo i brillanti risultati per la Nigrìsoli di San Giorgio del Sannio, in occasione dei campionati regionali tenuti a Cercola ed Angri tra marzo e aprile 2023.

Un medagliere conquistato che ha dato accesso diretto ai Campionati Nazionali di ginnastica ritmica che si terranno a Montecatini Terme dal 21 al 25 aprile e conta 32 medaglie Oro, 22 medaglie Argento, 11 medaglie Bronzo, 2 quarti posti, 1 quinto posto. Saranno ben 31 le allieve convocate all'evento sportivo più importante dell'anno.

Allenata dai tecnici Serena Avallone e Andrea Russo, la società Nigrìsoli si conferma una delle più forti squadre campane. Risultato di allenamenti giornalieri che avvengono sia nella sede centrale della società, sita in San Giorgio del Sannio, sia nella succursale sita nella palestra comunale di Calvi.

“Siamo molto orgogliose delle nostre allieve – dichiarano le allenatrici - che hanno dimostrato una crescita non soltanto tecnica, ma anche e soprattutto personale ed emotiva. La loro modalità di affrontare le gare è maturata con il tempo: nonostante l'ansia, elemento costante di una performance agonistica, hanno imparato a gestire meglio la routine gara in pedana. Tra le atlete si è diffuso un profondo spirito di fratellanza e collaborazione; si aiutano l'un l'altra per affrontare difficoltà di vario genere. Una disciplina fatta di punteggi e penalità anche per piccoli movimenti imprecisi. Noi tecniche, grazie alla collaborazione della responsabile atlete, Caterina Marras, cerchiamo sempre di far capire loro che è importante dare il meglio in gara, ma che l'eventualità dell'errore in pedana nel maneggio attrezzo è più che possibile, per cui va accettata proseguendo la propria routine attrezzo o corpo libero. Siamo consapevoli di avere atlete con un buon livello tecnico ed artistico, ma l'intenzione è quella di migliorare e perfezionarci sempre più. Il nostro obiettivo è quello di alzare sempre più le aspettative e non restare incagliate in consapevolezze autoreferenziali.

Le allieve seguono regolarmente lunghi allenamenti e corsi di perfezionamento con tecnici di federazione. Noi insegnanti siamo sempre alla ricerca di aggiornamenti e consigli da tecnici con maggiore esperienza, studiamo tantissimo. Al termine di ogni gara chiediamo opinioni alla giuria tecnica, accettando anche critiche costruttive che ci permettano di migliorare ancora di più il livello tecnico-artistico delle atlete. Abbiamo "fame" di imparare al fine di trasmettere alle allieve sempre il meglio.

Come in qualsiasi ambito della vita, per fare bene sono necessarie determinazione, costanza e testa. Un fisico naturalmente predisposto ad una determinata disciplina non raggiunge risultati se non ha testa, consapevolezza, volontà.

Il percorso che affrontiamo giornalmente con tutte le allieve Nigrìsoli è prima di tutto motivazionale. Cerchiamo di collaborare empaticamente al fine di costruire una esperienza sportiva significativa; e con il termine "significativa" non intendiamo necessariamente un'esperienza di vittorie agonistiche e podi. Per noi è importante garantire una adeguata offerta formativa che garantisca una sana crescita dei nostri adulti del domani, che siano o meno campioni nello sport.

Ringraziamo le nostre allieve per i bellissimi momenti che ogni giorno viviamo e per averci scelte come educatrici sia di sport che di vita. Grazie ai loro genitori, perfetti sostenitori del progetto Nigrìsoli. E un grazie sentito ad Armando Rocco ed Antonio Ucci, rispettivamente sindaco ed assessore allo sport di Calvi che permettono alle nostre atlete di proseguire la loro strada verso il successo. Di seguito le atlete che rappresenteranno il Sannio ai campionati Nazionali di Montecatini: Di Giacomo Alisia, Santamaria Noemi Rosa, Arianna Iris Pragliola, Simeone Sara, Iscaro Carlotta, Martignetti Chiara, Porciello Veronica, Longhi Viola Maria, Santoro Karola, Russo Roberta, Campanella Aurora, Di Chiara Eva, Bosco Noemi, Ucci Elisa, Lardieri Camilla, D'Amborsio Maira, Serino Francesca, Pica Maria Carla, De Matteo Miriam, Ciampi Sofia, Facchino Marta, Guarente Siria, Tina Noemi, Testa Giorgia, Valente Florinda, Pellino Antonia, Avella Serena, Viglietti Caterina, De Luca Francesca, Di Donato Sveva Lydia e Tretola Melania.