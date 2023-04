Volley, B1: l'Olimpia San Salvatore Telesino chiude il torneo con una vittora A fine gara applausi per le ragazze di Eliseo.

Vittoria e campionato chiuso con il sorriso per l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che regola per tre set a zero (25-19, 29-27, 25-22, i parziali) l’Hub Ambiente Catania. Ottima la prova delle ragazze di Eliseo che a fine gara incassano l’applauso del numeroso e folto pubblico di casa che in questa stagione, seppur travagliata, non ha mai abbandonato la formazione di casa. Unico neo di giornata l’infortunio di Karol Milano in fase di riscaldamento e il ricorso alle cure mediche per un forte trauma distorsivo al ginocchio. Per fortuna però solo tanto spavento per la giovane atleta che ha dimostrato in questo torneo, nonostante fosse al debutto in categoria, di avere tecnica e grinta ma anche ampi margini di miglioramento. Insomma, l’ultimo acuto di questo girone E di Serie B1 coincide anche con il balzo in classifica, purtroppo ininfluente per l’Olimpia e l’ormai matematica retrocessione per le siciliane, ultime in classifica.

Le scelte - Coach Eliseo come detto deve fare a meno a pochi minuti dal match di Karol Milano. Rivoluziona la formazione inserendo Picariello al centro al fianco di Vanni spostando Marlene Ascensao Silva in banda con Russo. Al palleggio la solita capitan Bacciottini, Luraghi libero e Marlene Ascensao Silva da opposto. A disposizione Romano, Maresca, Fuoco, Borrelli. Coach Giuffrida schiera invece Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio (L), Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni.

La gara- Pronti via e la Forex prende subito il comando della gara. Il vantaggio acquisto, soprattutto grazie alle bordate di Russo e alla solidità del muro/difesa appare fin dalle prime battute, seppur non eccessivo, quantomeno incolmabile per le ospiti. La gara scorre via piacevole con ottime trame di gioco da parte dell’Olimpia che chiude il parziale con un netto 25 a 19. Nel secondo set la musica cambia. L’Hub Ambiente Catania scende in campo con altro piglio e mette un po’ in difficoltà le padrone di casa che speravano in una meno accanita e strenua resistenza. Infatti, l’Hub Ambiente ha più volte la possibilità di riaprire la gara ma le ragazze di Eliseo sono state brave a non perdere la bussola e a restare attaccate alle ospiti. L’equilibrio regna sovrano fino al sorpasso delle etnee capaci di portarsi sul 21 a 24. L’Olimpia non si scompone: annulla tre set ball, pareggia i conti e porta il set ai vantaggi. Qui l’Olimpia tira fuori tutta l’esperienza e conquista il set - annullando altri due set ball - con il definitivo 29 a 27. Nel terzo set le siciliane non accennano alcuna resa. L’Olimpia invece vuole chiudere la pratica quanto prima e i cambi apportati da Eliseo con Romano e Fuoco e Maresca al posto di Bacciottini al palleggio non stravolgono l’assetto. Anche in questo caso si va punto a punto fino sul finale quando le ragazze di Eliseo riescono a mantenere a distanza le etnee e a chiudere la pratica sul 25 a 22. Nel post gara, festa e passerella finale per le atlete che si sono godute tutto il calore del pubblico. Applausi anche per Catania che già retrocessa è giunta nel Sannio per giocare la sua gara senza timore reverenziale.