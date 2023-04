Olimpia San Salvatore, si chiude una stagione complicata Il presidente Campanile: "Felici di chiudere questo campionato con due vittorie che fanno morale".

Il campionato è stato lungo e complicato. L’Olimpia San Salvatore Telesino era partito bene. Aveva alzato l’asticella delle ambizioni. Poi è arrivato il calo ed è iniziato il periodo difficile. La crisi ha cambiato le prospettive e la salvezza è un risultato che va apprezzato perché non era per nulla scontato. Dopo l’ultimo match di campionato, vinto tra le mura amiche contro Catania, ha parlato il presidente Campanile. “Siamo felici di chiudere questo campionato con due vittorie che fanno morale e ci ripagano di tutti gli sforzi fatti in una stagione difficile. Abbiamo dimostrato di essere competitivi e di poter tenere il passo di tutte le grandi squadre, peccato non aver avuto un pizzico di fortuna. Ringrazio sponsor e staff tecnico, tutta la dirigenza e le atlete. Ora qualche giorno di stacco, ci servirà per tirare il fiato e ricaricare le pile. Poi analizzeremo la stagione e inizieremo a programmare la prossima. Un grazie anche a tutto San Salvatore che come sempre ci abbraccia e ci sostiene in ogni gara. Siamo orgogliosi di portare in giro per l’Italia il nome del nostro paese”.

Sull’andamento della stagione si è espresso anche coach Francesco Eliseo. “Eravamo partiti in un modo e con obiettivi diversi - ha detto - poi ci siamo dovuti adattare alle vicissitudini e fare ci necessità virtù, vista anche la sfortuna che ci ha accompagnati per un certo periodo. Sono molto felice di aver comunque raggiunto una salvezza con molte ragazze che per la prima volta giocavano in questa categoria e questo vuol dire che il lavoro in palestra è stato fatto e che l’obiettivo o della vittoria o della crescita delle ragazze è stato raggiunto. Nonostante tutto in tante partite abbiamo dimostrato di saper giocare e di giocare bene”. E sul futuro chiarisce: “A San Salvatore mi sento bene, qui sono a casa e questa è la mia famiglia da 4 anni. A bocce ferme tireremo le somme e sono sicure che troveremo tutti gli accordi che vanno trovati. La voglia di restare è immutata”.