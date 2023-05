Tennis, B2 femminile: il CT San Giorgio del Sannio fa batte anche il TC Pistoia Vittorie nette per le ragazze del circolo sannita che hanno colto il secondo successo consecutivo.

Secondo successo consecutivo per il CT San Giorgio del Sannio nel torneo Nazionale di serie B2 femminile. La squadra del presidente Michele Pepe si è imposta tra le mura amiche per 4-0 contro il TC Pistoia bissando la vittoria ottenuta all’esordio contro Montecatini.

L’affermazione è stata costruita fin dal primo match grazie all’italo-argentina Andrea Farulla Di Palma (2.4) che si è imposta con un doppio 6-0 sulla 2.5 Pieroni.

Non ha deluso le attese anche Sara Milanese (2.2) che ha avuto la meglio per 6-3 7-6 sulla 2.4 Anghel. La ragazza irpina ha dimostrato grande carattere quando, dopo essersi complicata la vita non chiudendo la sfida sul 5-2, è riuscita comunque a chiudere in due set imponendosi al tie-break.

Giovane, motivata e vittoriosa anche Ylenia Zocco (2.5) che conferma i suoi notevoli progressi partita dopo partita. L’irpina ha battuto 6-2 6-0 la Rossi (2.5) regalando il terzo punto alla squadra sangiorgese. Nel doppio proprio la Zocco ha avuto la possibilità di giocare in coppia con la Farulla contro il duo Anghel-Pieroni superato agevolmente 6-2 6-0.

La squadra, come sempre accade, è stata spinta dal caloroso pubblico giunto al CT San Giorgio del Sannio che ora potrà preparare con tranquillità la trasferta di Genazzano nella giornata di venerdì 2 giugno, mentre domenica è in programma un nuovo match casalingo contro il TC Parioli.