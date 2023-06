Tutti pazzi per Vasco Walz, Inter e Juventus interessate al talento sannita Il centrocampista del Borussia potrebbe sbarcare in Italia ma ha diverse offerte anche in Germania.

C’è un calciatore sannita che piace alle big italiane e non solo. Si tratta di Vasco Donato Walz, centrocampista del Borussia Dortmund under 19 che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nato in Germania, con radici italiane grazie a papà Antonio originario di Montefalcone di Val Fortore dove torna spesso con tutta la famiglia, il talento del Borussia ha il doppio passaporto e tante richieste. Voci di mercato parlano di Inter e Juventus pronte a fare una ghiotta offerta per fargli firmare un triennale. Su di lui anche squadre della Bundesliga, olandesi, belghe e austriache. La grande stagione giocata con l’under 19 guidata da Mike Tullberg non è passata inosservata. Walz è andato in gol in Youth League in casa del Manchester City, poi è stato protagonista nei match ad eliminazione diretta contro il Paris Saint Germain e dello sfortunato quarto di finale perso ai rigori con la Dinamo Zagabria.

Le sirene italiane piacciono sia a lui che alla famiglia, così come lo affascina anche la prospettiva di indossare la maglia azzurra. Dunque, l’avventura nel bel paese è una possibilità che prende quota col passare dei giorni. Il Borussia Dortmund, però, non vuole mollarlo. La squadra tedesca, che ha perso la Bundesliga in una sportivamente drammatica ultima giornata, è stata la prima a proporre un contratto da professionista al centrocampista italo-tedesco. Il progetto è chiaro: allenamenti con la prima squadra e inizialmente qualche match con l’under 23 prima di prendere confidenza con la massima serie tedesca. Dunque, i club italiani che vogliono Walz dovranno essere veloci e scaltri ad offrire un progetto di crescita importante. Il ragazzo ha voglia di giocare, di crescere e mettere in mostra le sue qualità. Parliamo di un centrocampista intelligente tatticamente, aggressivo e abituato a giocare su ritmi alti come dimostrano le sfide della più importante competizione europea giovanile. Tullberg, in passato in Italia con la maglia della Reggina, a lui non ha mai voluto rinunciare, perché uno così davanti alla difesa è una pedina troppo importante per gli equilibri di una squadra che, come il Borussia Dortmund, gioca un calcio offensivo.

Vasco Donato Walz, nato il 15 ottobre 2004, è gestito dalla Leaderbrock Sports, società che ha tra gli assistiti atleti del calibro di Pedri e Ferran Torres del Barcellona e tanti altri giovani talenti in giro per l’Europa. In questi giorni il centrocampista italo-tedesco è in vacanza in Italia prima di tornare a Dortmund e prendere una decisione sul futuro col calcio italiano che è sempre più nei suoi pensieri.