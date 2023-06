Tennis, B2 femminile: il CT San Giorgio del Sannio sbanca Roma Sannite vittoriose per 4-0 sullo Sporting Club Ferratella, domenica big match a Firenze.

Ancora una dimostrazione di forza per il CT San Giorgio del Sannio nel campionato di serie B2 femminile. Le ragazze guidate dal tecnico Antonio Pepe si sono imposte per 4-0 a Roma sullo Sporting Club Ferratella. Il circolo capitolino, depotenziato da qualche infortunio, non è riuscito a frenare la voglia di vincere delle sannite. Ancora un successo per la Ferulla che ha spazzato via la Fuso con un netto 6-2 6-1. Vittoria per Sara Milanese che, dopo aver vinto il primo set 6-4, ha sfruttato il ritiro dell’avversaria accorciando i tempi per regalare il secondo punto al circolo sannita.

Doppio 6-0, invece, per Ylenia Zocco che ha superato Chiara Massi. Sul 3-0 è entrato in campo il doppio Milanese Zocco che ha portato a casa il quarto punto grazie al ritiro del duo Fuso-Massi.

Il successo di Roma consente alla squadra del presidente Michele Pepe di arrivare all’ultima giornata, in calendario domenica 18 giugno, al primo posto. Le sannite saranno in campo a Firenze nello scontro diretto per la promozione contro la forte compagine del Match Ball Firenze che si presenterà con la tedesca Kanev (2.2, 400 del mondo) ed i vivai Cherubini (2.2, 400 del mondo) e Paradisi (2.3). Dunque servirà una grande impresa, ma Farulla, Milanese e Zocco proveranno a dire la loro per volare direttamente nella categoria superiore, altrimenti bisognerà passare per i play off.