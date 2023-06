Tennis, B1 maschile: CT San Giorgio del Sannio ko a Rimini Sanniti travolti per 6-0 dal Tennis Viserba. Domenica 18 ultima giornata.

La difficile avventura nel torneo di serie B1 di tennis del CT San Giorgio del Sannio sta volgendo al termine. La squadra del presidente Michele Pepe è stata sconfitta per la quinta volta nella trasferta di Rimini per 6-0 dal Tennis Viserba. Ko Barbarino con un doppio 6-2 contro Bronzetti e Roberto Pepe 6-3 6-0 con Di Perna nei primi due match.

Stessa sorte per Daniele Pepe superato 6-1 6-0 da Mazza e Palatella battuto 6-0 6-1 da Giorgetti. Nei doppio Mazza e Canini hanno superato per 4-1 e ritiro Pepe-Barbarino, mentre Riccardi e Zannoni hanno imposto un netto 6-1 6-0 a Palatella e Nardone. Nel prossimo turno, in programma domenica 18 giugno, il CT San Giorgio del Sannio ospiterà il CT Brindisi.