Tennis, B2 femminile: il CT San Giorgio del Sannio vola in B1 Le sannite hanno fatto il colpaccio a Firenze conquistando un match che ha regalato il grande salto.

Il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio vola in serie B1. Le ragazze del presidente Michele Pepe hanno conquistato questo importante traguardo vincendo un girone difficilissimo e lo hanno fatto mettendo la ciliegina sulla torta nell’ultimo match a Firenze. Contro una squadra fortissima le sannite avevano bisogno di una sola vittoria per evitare il sorpasso e far prevalere la differenza punti.

Dopo le sconfitte di Sara Milanese contro Kanev Kathleen 6-4 6-2 e quella di Ylenia Zocco con un doppio 6-2 contro Diletta Cherubini, l’occasione ghiotta è capitata alla Farulla che non l’ha sprecata. L’italo-argentina ha stravinto il primo set 6-1 prima di cedere il secondo con lo stesso punteggio. Nel terzo, però, è tornata a macinare gioco a comandare lo scambio e ha portato a casa il match più importante della stagione imponendosi per 6-2. Una vittoria che vale il salto di categoria e rende ininfluente il ko in coppia con la Zocco nel doppio contro Cherubini-Kanev che si sono imposte 6-3 3-6 10-5.

Per la squadra guidata dal Maestro Antonio Pepe la trasferta di Firenze resterà nella storia. Il salto di categoria era sicuramente complicato, ma è arrivato meritatamente. Ora si può programmare la prossima stagione col valore aggiunto di avere in casa una giocatrice solida come Sara Milanese e una giovanissima che risponde al nome di Ylenia Zocco che con i suoi 14 anni ha stupito tutto per personalità e capacità di adattarsi alle varie situazioni.