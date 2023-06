MMA: da Moiano alla Nazionale, il grande salto del giovane Viscusi Il 16enne della MMA Academy Club prenderà parte ai Mondiali di Abu Dhabi.

Grande soddisfazione a Moiano per un giovane atleta, Domenico Viscusi di 16 anni, selezionato per far parte della nazionale italiana di MMA (arti marziali miste), per disputare i prossimi campionati mondiali che si svolgeranno ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto.

Non è la prima volta che Viscusi a dispetto della giovane età fa parlare di sé: appartenente alla palestra MMA Academy Club ha già vinto una medaglia d'argento agli Open 2023 di Roma lo scorso 3 Aprile nella categoria Youth, e il 4 Giugno si è migliorato vincendo la medaglia d'oro ai campionati italiani assoluti MMA di Roma.