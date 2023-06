Miwa Benevento, dopo la promozione arriva il rinnovo meritato di coach Parrillo Il tecnico sannita è una garanzia, la famiglia Zullo dà continuità ad un progetto vincente.

Continuità! E’ questo il segreto del progetto vincente della Miwa Energia Cestistica Benevento. La famiglia Zullo ha saputo costruire e attendere una vittoria che è simbolo di competenza, passione e buona gestione.

L’arrivo di coach Adolfo Parrillo è stato decisivo e la sua conferma, giunta oggi, è la migliore scelta per il futuro. Il tecnico sannita è un vincente, ha grande esperienza e ha sposato completamente il progetto. La serie B sarà una grande avventura da non sottovalutare perché le difficoltà saranno tante e avere un uomo come Parrillo in panchina è una garanzia.

La società, col rinnovo di contratto, ha dimostrato di aver gestito bene l’entusiasmo della vittoria e di non essersi lasciata ammaliare dalle tentazioni che di solito propone il salto di categoria. Belle e meritate anche le parole dedicate al coach della promozione attraverso il sito ufficiale.

“La società desidera esprimere la sua profonda gratitudine al coach Parrillo per il lavoro svolto finora e, soprattutto, per la sua tenacia, rimasta salda anche in momenti di grande difficoltà. Il rinnovo del contratto è segno della fiducia nelle sue capacità e del suo ruolo fondamentale nel nostro progetto sportivo. Siamo certi che, con lui al timone, raggiungeremo nuovi traguardi nella prossima stagione.

L’intera città di Benevento è orgogliosa dei risultati ottenuti dalla squadra e dell’importante ruolo del coach Parrillo in questo percorso di successo. La promozione in serie B rappresenta un traguardo storico per la squadra, che continuerà a competere al massimo livello e a cercare ulteriori vittorie sotto la guida esperta del coach.

La firma del nuovo contratto è l’inizio di un nuovo capitolo ricco di emozioni, che mira sempre alla crescita del nostro ambizioso progetto sportivo. Intanto, ci prepariamo alla prossima stagione con il morale alle stelle e tutti i buoni propositi per renderla indimenticabile”.