Scherma paralimpica, Coppa del Mondo: Pasquino in pedana a Varsavia La sannita sarà impegnata sia nella prova di sciabola giovedì che in quella di spada sabato.

La Coppa del Mondo di scherma paralimpica torna con la tappa di Varsavia in Polonia. Appuntamento da giovedì 6 a domenica 9 luglio tante gare. Sarà presente anche la sannita Rossana Pasquino. Dopo gli ottimi risultati degli ultimi due anni, a 14 mesi dai Giochi Paralimpici di Parigi, la professoressa ha voglia di mostrare ancora una volta il suo valore. Sarà in pedana già giovedì dalle 9 nella sciabola femminile categoria B. Poi sabato si cimenterà nella prova di spada B.

Oltre alla sannita, il Coordinatore di settore Dino Meglio, isnieme ai responsabili d’arma Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola hanno convocato Matteo Betti, Alessia Biagini, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Ionela Mogos, Gianmarco Paolucci, Loredana Trigilia e Beatrice Vio Grandis. Saranno presenti anche gli autorizzati Matteo Addesso e Leonardo Rigo. In delegazione, con il Coordinatore e i tre CT, anche la fisioterapista Giulia Talluri.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – Varsavia (Polonia), 6-9 luglio 2023

Programma:

Giovedì 6 luglio:

ore 9: sciabola femminile B (Julia Markowska, Rossana Pasquino)

ore 9: spada maschile A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini)

ore 13: spada maschile C (Leonardo Rigo)

ore 13: spada maschile B (Matteo Addesso, Michele Massa, Gianmarco Paolucci)

ore 13: sciabola femminile A (Andreea Ionela Mogos, Loredana Trigilia)

Venerdì 7 luglio:

ore 9: fioretto femminile A (Andreea Ionela Mogos, Loredana Trigilia)

ore 9: spada maschile A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini)

ore 13: fioretto femminile B (Alessia Biagini, Beatrice Vio Grandis)

ore 13: sciabola maschile A (Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi)

Sabato 8 luglio:

ore 9: fioretto maschile A (Matteo Betti, Emanuele Lambertini)

ore 9: spada femminile B (Alessia Biagini, Julia Markowska, Rossana Pasquino)

ore 13: fioretto maschile B (Matteo Addesso, Marco Cima, Michele Massa)

ore 13: fioretto maschile C (Leonardo Rigo)

Domenica 9 luglio:

ore 9: fioretto maschile a squadre (Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini, Michele Massa)