Scherma Paralimpica, la Pasquino sbanca Varsavia e si avvicina a Parigi Per la sannita un grande successo battendo la thailandese Jana e la georgiana Khetsuriani.

A Varsavia inizio col botto per Rossana Pasquino nella tappa di Coppa del Mondo. La professoressa, impegnata nella prova di sciabola categoria B, si è liberata della concorrenza vincendo la medaglia d’oro.

Percorso importante quello dell’azzurra che è entrata in gara nel tabellone delle migliori 16 imponendosi nettamente per 15-3 contro la greca Loufaki. Nei quarti di finale l’asticella si è alzata ma la campionessa sannita ha sbrigato senza troppe ansie la pratica Cho con il punteggio di 15-9. In semifinale un grande classico degli ultimi anni, la sfida contro la thailandese Jana. Assalto che questa volta ha premiato Rossana Pasquino (nella foto con Dino Meglio e sullo sfondo la simpaticissima Bebe Vio) bravissima a gestire tutti i momenti, a prende vantaggio e a conquistare l’accesso in finale per 15-11.

La Pasquino dopo la cocente eliminazione nei quarti di finale alle Paralimpiadi di Tokyo nei quarti di finale, è tornata nel circuito con un piglio diverso e ha avviato una vera e propria rivalità sia con la Jana che con la georgiana Khetsuriani che ha ritrovato ieri in finale. Sfida affascinante e sempre complicata, resa semplice dalla grande prestazione della professoressa sannita che si allena con Dino Meglio e Francesca Boscarelli presso l’Accademia Olimpica, capace di vincere 15-8 sulla numero 1 del ranking iridato. Questo successo è importante sia per la fiducia che per la classifica che porta a Parigi 2024, grande obiettivo di Rossana Pasquino.