Miwa Benevento, ruolo importante per Alboino Greco E stato nominato il nuovo Responsabile delle Relazioni Business della società sannita.

L’avvocato Alboino Greco è stato nominato il nuovo Responsabile delle Relazioni Business della Miwa Energia Cestistica Benevento, suscitando entusiasmo e ottimismo da entrambe le parti.



Esprimendo la sua gratitudine alla famiglia Zullo per la fiducia riposta in lui, Greco ha dichiarato:

"Nel congratularmi con la famiglia Zullo per i successi ottenuti dalla squadra femminile e maschile, desidero ringraziarli per avermi dato questa opportunità. Cercherò di dare il massimo per contribuire al successo di questo progetto”.



L'avvocato ha sottolineato l'importanza del basket locale come fenomeno in grande crescita, evidenziando i valori fondamentali che questo sport riesce a diffondere, come l'integrazione, la condivisione, il rispetto e l'amicizia: “l’aspetto a cui si deve più merito, a mio parere, è l’attenzione dedicata dalla Miwa alla formazione dei giovani, un’attività volta proprio all’apprendimento dei valori e alla socializzazione, piuttosto che all’allenamento tecnico in sé.”



Nel suo nuovo ruolo, Greco si concentrerà principalmente sulla gestione delle relazioni. Le sue competenze saranno utilizzate per apportare ulteriore positività al progetto, non solo dal punto di vista del business e del marketing, ma soprattutto attraverso un approccio relazionale. Il suo obiettivo sarà quello di consolidare e ampliare il network umano e professionale della società.



“Mi entusiasma far parte di un progetto che, grazie alla visione della famiglia Zullo, mira al raggiungimento di traguardi importanti", ha affermato Greco. "Grazie al lavoro svolto da questa società, il movimento cestistico sannita sta vivendo una notevole crescita, e sono felice di farne parte.”



L'arrivo di Alboino Greco come Responsabile delle Relazioni Business rappresenta una mossa strategica per la Miwa Energia Cestistica Benevento, che mira a consolidare la sua posizione nel panorama sportivo locale e a espandere la sua influenza. Con la sua vasta esperienza professionale, la sua dedizione per i valori del basket e l’impegno nel costruire relazioni solide, Greco si presenta come un prezioso alleato per il raggiungimento degli obiettivi della società e nel suo percorso di crescita.