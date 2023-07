Miwa Benevento, Yuri Riviezzo firma per un’altra stagione Il classe 2007 continuerà a lavorare con coach Parrillo che lo ha fatto esordire in prima squadra.

Dopo l’esordio in prima squadra dello scorso anno del giovanissimo Riviezzo, classe 2007, la Miwa porta avanti il progetto per la stagione 23/24. A essere riconfermato non è solo il giovane Yuri, che nel corso della stagione passata ha dimostrato passione, tenacia e desiderio di crescere, ma l’intero progetto giovanile portato avanti da Miwa Energia. Il percorso a cui la società si sta dedicando è incentrata proprio sull’investimento sui giovani, che va dal coinvolgimento a 360° di Under 18, come Riviezzo, a iniziative come il 3T Project, guidato dal Coach Valentina Calandrelli nel settore femminile, o il Young Promises Project avviato dal Coach Parrillo per la compagine maschile. Una traiettoria che vuole raggiungere traguardi importanti, in termini di crescita e partecipazione. In questo contesto, al “piccolo grande” Yuri è stata concessa la possibilità di continuare a crescere in quella che, ormai, è un po’ la sua casa. Avrà modo di apprendere ancora tanto e mettere in pratica le sue doti tecniche, in un ambiente che crede vivamente in lui.