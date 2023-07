Accademia Volley, regia nelle mani di Gaia Cerrone L'atleta pugliese, classe 2003, ha firmato per la squadra giallorossa.

L'accademia Volley ha una nuova palleggiatrice. Si tratta di Gaia Gernone, giovane e promettente atleta classe 2003, originaria di Bari dove ha iniziato la sua carriera pallavolistica fino alla Serie C. A 16 anni prima esperienza in un Campionato Nazionale a Verona (B2), due anni dopo il ritorno alla Primadonna Bari, di nuovo in B2, è coinciso con un brutto infortunio che ne ha condizionato la stagione. Lo scorso anno Gaia ha vestito la maglia della Pallavolo Crotone, centrando la qualificazione ai play off promozione per la B1: "Ho già seguito già l'Accademia negli ultimi anni, apprezzandone sempre la programmazione e la serietà della società. Per questo appena sono stata contattata ho subito accettato con entusiasmo. Ho avuto modo di parlare sia con il Presidente che con il Mister ed è stato facile per me calarmi subito in questa nuova avventura avendo trovato grande disponibilità".

Sarà quindi affidato a Gernone il ruolo di palleggiatrice titolare della nuova Accademia, un profilo decisamente importante, nonostante la giovane età, su cui la società ha puntato senza indugi viste le potenzialità ed il valore già espressi dall'atleta: "Sono una ragazza a cui piace lavorare in palestra ma nello stesso tempo sono molto ambiziosa, cerco sempre di migliorarmi: ho scelto l'Accademia anche per questo, il progetto è importante e per questo molto stimolante. Non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne, per me il gruppo è fondamentale ed è alla base per poter centrare qualunque traguardo. Sono certa che insieme potremo tutte esprimerci al meglio e toglierci belle soddisfazioni".

In attesa di completare il roster, l'ingaggio di Gernone, insieme alle conferme del capitano De Cristofaro e della centrale Dell'Ermo assicura all'Accademia già un'ottima base di esperienza, tecnica e talento su cui andare a creare il gruppo in vista della prossima stagione.