Accademia Volley, torna la schiacciatrice Maria Erra Si tratta di una delle migliori interpreti del ruolo dell'intera categoria.

Importante colpo di mercato per l'Accademia Volley 2023/24. Alla corte giallorossa arriva infatti Maria Erra, forte schiacciatrice di Pontecagnano classe 1997, protagonista assoluta nelle ultime stagioni con la casacca salernitana. Talento cristallino, Maria torna a vestire la maglia dell'Accademia a distanza di otto anni: era la stagione 2014/15 quando partecipò al suo primo campionato in B2 proprio con i colori giallorossi. Da allora Erra è stata più volte vicina al ritorno all'Accademia, un'operazione che adesso è ufficiale: "Dopo tante stagioni di “corteggiamento” quest’anno posso dirlo, farò di nuovo parte dell’Accademia Volley! Avevo appena 18 anni quando ho conosciuto tutto lo staff di questa bellissima società: sono davvero contenta di ritrovare tutti con lo stesso entusiasmo di sempre...e poi perchè si torna sempre dove si è stati bene".

Con Maria Erra l'Accademia potenzia in maniera davvero importante il suo reparto d'attacco, assicurandosi una delle schiacciatrici più forti ed affidabili di questa categoria. Un colpo davvero sensazionale non solo dal punto di vista tecnico ma anche per lo spessore ed il temperamento di un'atleta che da sempre ha dimostrato nel corso degli anni grande attaccamento e stima alla società: "Ho sempre condiviso i valori dell’Accademia e sono certa che la prossima stagione saprà riservarci tante soddisfazioni e nuove scoperte. Non vedo l’ora di cominciare, di ritrovare molte mie ex compagne di squadra, di divertirci e raggiungere insieme grande traguardi...in bocca al lupo a noi!".

L'annuncio di Erra giunge, tra l'altro, proprio nel giorno del suo 26simo compleanno: tanti auguri Maria e bentornata all'Accademia!