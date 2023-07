Miwa Benevento, ecco la formula del torneo Sanniti nella Conference sud - Girone G,

Il quadro del campionato maschile di Serie B Interregionale è stato delineato. Vediamo come si andrà a dipanare il campionato, chi avrà diritto alla serie B Nazionale e chi dovrà retrocedere alla serie C Unica, nuova categoria introdotta quest’anno.

Partiamo dalla formazione delle Conference: sono 96 le squadre iscritte al campionato di Serie B Interregionale, divise in quattro Conference da 24 squadre, raggruppate a loro volta in due Division da 12 squadre.

COME SI SVOLGERÀ

La regular season prevede 22 partite, al cui termine si formeranno tre Poule da 8 squadre:

nel Play-In Gold accederanno le squadre dal 1° al 4° posto delle due Division,

nel Play-In Silver le classificate dal 5° all’8° posto,

nel Play-Out le classificate dal 9° al 12° posto.

Ogni squadra disputerà 8 partite, ossia gare di andata e ritorno contro le 4 squadre dell’altra Division, partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre della propria Division.

Al termine della fase orologio le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver accederanno ai playoff (tutte le serie al meglio delle 3 gare) per giocarsi la promozione in Serie B Nazionale prevista.

Le due squadre perdenti della finale dei playoff effettueranno una serie al meglio delle 3 partite contro la perdente della finale di un’altra Conference: la vincente verrà promossa in Serie B Nazionale. Le ultime 2 classificate del Play-Out retrocederanno immediatamente in Serie C Unica; la terzultima, invece, effettuerà uno spareggio contro la terzultima di un’altra Conference.

CHI SFIDERANNO I BOARS

La Miwa è nella Conference sud - Girone G. Ecco le squadre che si ritroverà a fronteggiare sul parquet di questa stagione:

Power Basket Poggiomarino, Promo Basket Marigliano 2003, Pallacanestro Solofra, Angri Pallacanestro, Sveva Pallacanestro Lucera, Basket Corato, Adria Pallacanestro Bari, Mola New Basket 2012, Virtus 2014 Molfetta, Dinamo Basket Brindisi, Action Now Monopoli.