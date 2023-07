Miwa Benevento, confermate Manuela Aversano e Alessia Manganiello Calandrelli: "Sono certa che daranno il massimo per sostenere la squadra".

Aversano e Mancaniello, arrivate in Miwa lo scorso anno, portano avanti il progetto con impegno e passione, pronte a far vedere di che pasta sono fatte alle future avversarie della nuova categoria.

Insieme alle compagne, hanno dato vita all’anno storico della femminile: Aversano, Playmaker e Guardia con esperienza tecnica e molta passione, Manganiello, Ala giovane ma con un bagaglio di esperienza affatto esiguo.

“Sono certa che sia Manuela che Alessia daranno il massimo per sostenere la squadra” - afferma la coach Valentina Calandrelli - “Anche in termini tecnici, saranno pedine importanti e potranno dire la loro, con tutta la loro concretezza; sono consapevoli che il campionato di B non è quello di C e che dovranno lavorare allo stesso modo della scorsa stagione in termini di impegno fisico e mentale, logicamente alzando ulteriormente l'asticella… Ma so che le troverò pronte ai nastri di partenza.”



Quello della squadra femminile Miwa è un progetto che ha regalato una soddisfazione dopo l’altra, in grado di andare avanti grazie a ogni tassello che lo compone, perfettamente in sinergia nelle operazioni e nel raggiungimento di un obiettivo comune. Coach Calandrelli e il suo fantastico team sono pronti ad affrontare le grandi sfide che avranno inizio con la nuova stagione, con un roster che è quasi del tutto delineato.