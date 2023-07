Miwa Benevento, arriva Matija Jacimovic L'Ala Pivot classe 2004 dopo l'esperienza in C Gold con il PSA Sant’Antimo.

È Matija Jacimovic una delle ultime novità arrivate tra le fila dei Cinghiali di Parrillo: classe 2004, si destreggia fra i ruoli di Ala e Pivot.

La Miwa si appresta ad affrontare il campionato di serie B Interregionale e il roster si arricchisce con l’inserimento di un “ragazzo con grandi margini di crescita”- così come lo descrive il coach Adolfo Parrillo; giovane sì, ma talentuoso e con molta voglia di crescere.

Matija ha disputato l’ultimo campionato di C Gold con il PSA Sant’Antimo, dopo aver militato per diverse stagioni nelle categorie Under 19 Eccellenza e C Silver; arriva sul nostro parquet sannita grazie alla mediazione della SLAgency, affidandosi a un coach che si è dimostrato entusiasta riguardo al suo inserimento, riconoscendo in lui un ragazzo con ampi margini di crescita e voglia di migliorarsi e ad una società che ha dimostrato fiducia in questo nuovo talento, scegliendo di investire nelle sue capacità e mettendosi a disposizione per uno scambio costruttivo con il giovane atleta.

“Jacimovic ci darà sicuramente una grande mano in allenamento e perché no, anche in partita!” - è stato il commento di Parrillo - “Noi tutti insieme daremo una mano a lui per farlo crescere e migliorare. Lui ha grande voglia di fare bene.”