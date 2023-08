Accademia Volley: esordio a Cerignola, a San Giorgio il primo derby sannita Si parte l'8 ottobre, il 4 novembre trasferta a San Giorgio e il 25 stracittadina con la Volare.

Debutto in trasferta per l'Accademia Volley 2023/24. Nella giornata di ieri sono stati infatti varati dalla Fipav i calendari provvisori di Serie B: si comincia l'8 ottobre con le giallorosse impegnate in trasferta sul campo della FLV Cerignola (FG). Il primo turno casalingo è previsto la settimana successiva con la Leonessa Altamura (BA), mentre una nuova trasferta a Cutrofiano (LE) chiuderà il primo trittico di gare interamente pugliese. Alla quarta giornata la prima sfida tutta campana con l'Ancis Villaricca (NA) sarà il preludio al derby beneventano con la SG Volley di S. Giorgio del Sannio (BN). Il derby cittadino con la Volare Benevento è invece in programma all'ottava giornata, dopo le gare con Castellaneta (TA) e Oplonti T. Annunziata (NA). Pozzuoli (NA) e Monopoli (BA) precederanno invece l'ultimo derby campano con il Piedimonte Matese (CE), gara che si disputerà proprio alla ripresa del campionato il 14 gennaio 2024 dopo la pausa natalizia, mentre la gara in casa con il Bisceglie (BAT) chiuderà il girone di andata.

Al netto di qualche eventuale variazione sul giorno e l'orario di qualche gara, sarà questo il calendario che vedrà impegnata l'Accademia Volley a partire dal prossimo 8 ottobre: con il raduno che scatterà tra poco più di tre settimane e con le squadre ancora in fase di costruzione, resta ancora difficile fare una previsione sulla stagione delle giallorosse, anche se fin da adesso il campionato si preannuncia davvero avvincente e aperto ad ogni tipo di sorpresa.

Di seguito l'elenco di tutte le partite dell'Accademia:

08.10.23 - 10.02.24 ASD FLV Cerignola (FG) - Accademia

14.10.23 - 18.02.24 Accademia - Leonessa Altamura (BA)

21.10.23 - 24.02.24 Cutrofiano (LE) - Accademia

28.10.23 - 02.03.24 Accademia - Ancis Villaricca (NA)

04.11.23 - 09.03.24 SG Volley (BN) - Accademia

11.11.23 - 16.03.24 Accademia - Castellaneta (TA)

18.11.25 - 23.03.24 Oplonti T. Ann.ta (NA) - Accademia

25.11.23 - 06.04.23 Volare Benevento - Accademia

02.12.23 - 13.04.24 Accademia - Pallavolo Pozzuoli (NA)

10.12.23 - 20.04.24 Labruna Monopoli (BA) - Accademia

16.12.23 - 27.04.24 Accademia - Cerignola (FG)

14.01.24 - 04.05.24 Pall. Piedimonte Matese (CE) - Accademia

20.01.24 - 11.05.24 Accademia - Bisceglie (BAT)