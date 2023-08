Gli Assistant Romano e Pasquariello rimangono in Miwa per la nuova stagione Pasquariello la società continua il suo lavoro in vista della prossima stagione.

La Miwa è lieta di annunciare ufficialmente il rinnovo contrattuale del coach Fabiano Romano e del vice allenatore Vincenzo Pasquariello, in vista della prossima stagione. L'impegno e il contributo di entrambi hanno dimostrato di essere fondamentali per il successo della squadra e per la crescita dei giovani talenti.



Ormai parte fondante di casa Miwa, con la sua profonda passione per la pallacanestro e una dedizione ineguagliabile, Fabiano Romano si conferma nel ruolo di assistant coach. La sua capacità di sviluppare le abilità tecniche e tattiche dei giovani atleti ha contribuito alla formazione di una solida base di talento per il futuro della squadra. Romano ha dimostrato una straordinaria capacità di comunicazione e di guida, che si traduce in un ambiente di apprendimento positivo e stimolante per tutti i giocatori.



Altrettanto importante è la riconferma di Vincenzo Pasquariello, che continuerà a ricoprire il ruolo di assistente allenatore. L’esperienza nel mondo del basket, la conoscenza delle dinamiche di gioco e il supporto presente in ogni momento, hanno reso il suo contributo inestimabile per i Boars.



La Miwa guarda al futuro con ottimismo, contando sulla determinazione e sull'esperienza del suo staff per guidare la squadra verso nuovi traguardi. L'attenzione all'eccellenza tecnica e umana rimane al centro della visione della società e questa conferma contrattuale ne è un chiaro segnale.