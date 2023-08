Accademia Volley: dal mercato arriva un rinforzo molto importante Deborah Catapano, forte centrale napoletana, sbarca in giallorosso.

Deborah Catapano è una nuova giocatrice dell'Accademia. Nata a Castellammare di Stabia (NA), classe 1996, la forte centrale napoletana arriva all'Accademia dopo le ultime due stagioni disputate con la maglia della Volare Benevento. Un derby nel derby per Deborah che si troverà di fronte la sua ex squadra anche nel prossimo torneo: "Ho iniziato a giocare alla Xenia Volley, per poi spostarmi per tre stagioni al Volley Pomigliano d’Arco in Serie C. Grazie a queste due esperienze, ho disputato il mio primo campionato di B1 nella stagione 2020/21, per poi approdare alla Volare negli ultimi due campionati. Sono davvero molto felice di entrare a far parte dell'Accademia e di aver abbracciato questo progetto davvero molto stimolante, c’è tanta voglia di far bene e poter crescere sempre di più".

Catapano andrà ad occupare il ruolo di primo centrale, posizione che nella scorsa stagione era stata ricoperta da Erika Dell'Ermo che, così, potrà finalmente tornare nella sua posizione naturale. Una coppia davvero di altissimo livello per l'Accademia che aumenta notevolmente il potenziale tecnico e di esperienza in vista del prossimo campionato: "A pochi giorni dall’uscita dei gironi posso dire con certezza che con la squadra che si è creata potremmo toglierci tantissime soddisfazioni e ottenere grandi traguardi. Faccio un grande in bocca al lupo a noi e non vedo l’ora di iniziare quest’avventura!".

:'arrivo di Catapano consente all'Accademia di fare un ulteriore importante passo avanti nella costruzione della squadra che parteciperà al prossimo campionato, un torneo che si preannuncia molto livellato verso l'alto con tantissime squadre ben attrezzate pronte a darsi battaglia per i rispettivi obiettivi.